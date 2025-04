Gazo prépare du nouveau, il balance des extraits inédits !

Le rappeur veut faire taire les critiques !

Gazo est en grande forme ces derniers temps. Alors que son dernier projet, "Apocalypse", a connu un franc succès malgré des critiques parfois virulentes, le rappeur semble prêt à fermer des bouches. Et pour cause, ces derniers mois, certains disaient que Gazo avait perdu en crédibilité dans le rap. Mais le bonhomme n’a pas dit son dernier mot !

Booba a peut-être tenté de l’atteindre avec des clashs, mais Gazo a prouvé qu’il restait une valeur sûre du game. Il a littéralement rempli Paris La Défense Arena, une salle mythique, avec un concert qui restera dans l'histoire. Une ambiance de folie, un public chauffé à blanc, et surtout, des annonces majeures balancées en pleine scène !

Parmi les surprises, un documentaire sur Netflix à venir prochainement, et surtout, un nouveau projet musical déjà terminé à 65%. Autant dire que le retour s’annonce imminent et puissant.

🚨 GAZO annonce la SORTIE d’un DOCUMENTAIRE NETFLIX !!



🗓️ PROCHAINEMENT pic.twitter.com/Lk8TFI1Agx — Kultur (@Kulturlesite_) April 18, 2025

Et ce n’est pas tout. Depuis quelques jours, l’interprète de "Becte" a dévoilé deux extraits inédits sur ses réseaux. Deux titres potentiellement tirés de son prochain album, qui montrent clairement une volonté de renouer avec ses racines. Fini la zumba d'"Apocalypse", Gazo revient sur des prods sombres, avec un morceau en drill et un autre en trap. Les retours sont déjà ultra positifs : on sent que l’artiste a écouté son public, et qu’il veut remettre les pendules à l’heure.

🚨🚨 NOUVEL EXTRAIT INÉDIT DE GAZO !! pic.twitter.com/orn7qH4zy2 — RAPLUME (@raplume) April 21, 2025

🚨 GAZO vient (encore) de PARTAGER un NOUVEL EXTRAIT !!



Vous en pensez quoi ? 😮‍💨pic.twitter.com/mQGs4iz0ly — Kultur (@Kulturlesite_) April 22, 2025

Alors, prochain classique en vue ? On vous laisse en juger par vous-mêmes, mais de notre côté, on valide fort !