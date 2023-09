Booba vs Maes : la situation s'envenime

Cette affaire commence à sentir mauvais.

Si les clashs dans le rap ont toujours fait partie de la culture, certaines rivalités dans le game finissent par n'avoir plus aucun rapport avec la musique. C'est un peu ce qui est en train de se passer entre Booba et Maes. Le beef entre les deux artistes a repris de plus belle depuis la sortie de certains extraits du son "Patty" de Maes. Depuis, les insultes fusent des deux côtés et récemment, c'est clairement Maes qui a pris l'avantage et est de plus en plus agressif et insultant, même si Booba ne lâche rien.

Cette semaine, on aura d'ailleurs assisté à plusieurs insultes balancées par le rappeur du 93, notamment au sujet du père de Booba, qui a répondu en ressortant les "dossiers" concernant la sœur de Maes, ainsi que le fait qu'il n'arrive apparemment pas à remplir Bercy. Pas suffisant pour le faire taire, puisqu'il a répondu dans un tweet : "J’ai du mal à remplir Bercy c’est rien au pire je l’annule mais ton père il remplis bien les perruques et ca c’est pas annulable", en ajoutant au post plusieurs photos bien connues du père de Kopp.

.@booba #TelPereTelFils … J’ai du mal à remplir Bercy c’est rien au pire je l’annule mais ton père il remplis bien les perruques et ca c’est pas annulable 😭😭😭 #Zenith #GothamCity



Bercy : https://t.co/2FiRveefvT pic.twitter.com/yqRhgD1PoO — Maes (@MaesOfficiel) September 1, 2023

Booba, toujours aux aguets, a lui aussi répondu, en attaquant Maes sur sa présence à un festival dans le Jura, assez méconnu, un jeudi : "dans le Jura? Le jeudi? C'est dur de remplir Bercy hein. Tu vas débarquer sous l'chapiteau en mode Vald avec 40 renois". Pas sûr que cela suffise à mettre fin au clash, et ça n'est pas exactement ce qu'on s'imaginait quand Booba annonçait cette semaine à Maes qu'il était "fini".

On préfèrerait tout de même avoir de vrais "diss tracks" concernant cette rivalité, mais aucun des deux artistes ne semble vouloir s'y mettre...