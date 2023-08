Booba s’embrouille maintenant avec Christine and The Queens

Après Maes, au tour du chanteur français de faire les frais de la machine à clashs qu'est le rappeur.

En 2016, ils partageaient ensemble un duo, "Here". Huit ans plus tard, c’est fini entre Booba et Christine and the Queens. Alors que le rappeur français est récemment reparti en conflit avec Maes, lui balançant qu’il allait "l’éteindre", il cherche désormais la petite bête avec l’interprète de "Christine". Alors qu’il performait à Rock en Seine vendredi 25 août, Booba a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo de l’artiste dansant torse-nu sur scène, accompagné de sa réaction : "J’ai besoin de vacances et de repos. J’arrive plus à suivre…". Une publication qui atteint rapidement le million de vues et qui arrive donc forcément aux oreilles du principal concerné. Sa réaction ne se fût pas attendre. Sur TikTok, Christine and the Queens partage une vidéo où il s’adresse à Booba : "Message à Booba, débute-t-il. Tu ne comprends, t’as besoin de vacances ? Bonne vacances, unfollow. Adieu capitaine, bye."

J'ai besoin de vacances et de repos. J'arrive plus à suivre... pic.twitter.com/cvgn9UdXuk — Booba (@booba) August 25, 2023

Pour ceux qui auraient espérer un nouveau featuring entre les deux artistes, l’idée tombe désormais à l’eau. Une triste nouvelle alors qu’il y a quelques années, Booba ne disait que du bien de Christine and the Queens : "J'ai bien aimé ses titres. Dans le courant de l'année, nous avons commencé à discuter par mails. Le feeling est bien passé. On a décidé de faire un titre ensemble. J'aime vraiment bien ce qu'il fait". Booba peut donc rajouter son nom sur la liste des personnes avec qui il s’est fâché. Une liste qui, avec les années, va finir par devenir longue. Maes, Kaaris, Koba LaD, Rohff… ça fait beaucoup là, non ?