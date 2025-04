Lil Wayne dévoile la cover de "Tha Carter VI"

Plus quelques semaines avant l'arrivée du nouvel album de Lil Wayne.

Weezy est-il capable de faire une "remontada" ? Car si le rappeur a définitivement gagné son statut de légende du rap game, il faut avouer que la plupart des sorties de Lil Wayne sont assez anecdotiques, depuis une grosse dizaine d'années désormais. Qu'il s'agisse de ses albums, ou de ses singles, on est loin de l'époque du sommet de sa hype, avec "Tha Carter III", ou des gros bangers sortis avec l'écurie Young Money. Mais l'aura du king de la Nouvelle-Orléans est toujours là, et ce nouvel album annoncé, "Tha Carter VI", qui vient de dévoiler sa cover, promet de belles choses.

Car les cover de Lil Wayne ont largement participé à construire sa légende, et inscrire son imagerie et son univers dans l'esprit des gens. On se souvient notamment de la pochette culte de son plus grand album, "Tha Carter III", énorme succès, sur laquelle il apparaissait en mode enfant, mais avec les face tattos et le côté bling-bling. Une pochette culte, dont a l'air d'être inspirée celle de "Tha Carter VI", qui garde ce côté enfantin, les tatouages faciaux, et un sourire d'enfant trop mims, qui laisse entrevoir des grillz en diamant.

On a hâte de découvrir cet album, qui arrivera le 6 juin 2025, 7 ans après "Tha Carter V", même si au vu du nom des invités, on se dirige vers un disque qui comportera pas mal d'influences pop-rock : Billie Eilish, Miley Cyrus, Bono de U2, tout ça n'est pas très rap. On se rappelle d'ailleurs qu'après "Tha Carter III", Lil Wayne avait proposé un album de rock, "Rebirth", mais en vrai, même là-dedans, il est bon.

Rendez-vous le 6 juin pour découvrir tout ça, même si on imagine que des extraits ne vont pas tarder à sortir dans les prochains jours !