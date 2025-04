Lil Wayne : Super Bowl, Kendrick Lamar, "Not Like Us", featurings sur "Tha Carter VI", il se livre

Une seule chose est certaine après cette interview : Lil Wayne est toujours aussi perché.

2025 n'a pas commencé de la meilleure des manières pour Lil Wayne, puisque le rappeur a été écarté du show à la mi-temps du Super Bowl qui se déroulait pourtant dans sa propre ville. Pas de chance, mais ça n'a pas fait baisser sa motivation à sortir un nouvel album "Tha Carter VI", dont la date de sortie a été annoncée il y a peu de temps. Cependant, on sent que ça a laissé des traces, et l'interview donnée par le rappeur à Rolling Stone cette semaine nous confirme tout ça.

Pendant l'interview, il affirme notamment qu'il ne veut plus du tout faire de spectacle à la mi-temps d'un prochain Super Bowl, en disant que les organisateurs lui avaient "volé cette envie", mais aussi qu'il avait trouvé le show de Kendrick "parfait". Mais on voit aussi que Weezy est toujours en décalage avec le monde réel, lui qui semble clairement sur une autre planète parfois. Il affirme notamment avoir chanté "Not Like Us" sans savoir qu'il s'agissait d'un diss track envers Drake, comme s'il n'avait pas suivi ce qui s'est passé dans le rap US pendant un an entier.

Lil Wayne confirms things are "fine" between him and Kendrick Lamar, says he sang along to 'Not Like Us' unaware of the context



"I ain't want [Drake] to be mad at me... I didn't even know it was Kendrick!" (via Rolling Stone) pic.twitter.com/7YggqBzUNe — Kurrco (@Kurrco) April 17, 2025

Il affirme également qu'il ne savait pas non plus que Lil Durk était actuellement en prison, alors qu'il possède littéralement des t-shirts avec marqué "Free Lil Durk" dessus dans son dressing. Heureusement, toute l'interview ne s'est pas limitée à des sujets sur lesquels Lil Wayne ne savait rien : les journalistes lui en ont également demandé un peu plus au sujet de "Tha Carter VI", son album qui arrivera le 6 juin 2025.

Et le rappeur a d'ailleurs dévoilé la liste des feats qui seraient présents sur le projet : on peut dire qu'il y a du lourd, avec de grosses stars qui sont venues honorer l'invitation de Lil Wayne, qui reste une légende du game. Des stars du rap, mais aussi d'ailleurs : Wyclef Jean, Machine Gun Kelly, mais aussi Billie Eilish, Miley Cyrus, Elephant Man, Bono de U2, et enfin Kanye West en tant que producteur, tout comme son propre fils, Kameron Carter. On se demande bien à quoi ça va ressembler !