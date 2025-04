Kendrick Lamar égérie de Chanel : les premières images

K.Dot continue de briller, ça ne s'arrête plus depuis "Not Like Us".

On n'aurait jamais cru qu'un diss track pouvait envoyer un rappeur aussi haut, mais c'est pourtant bien ce qu'il s'est passé avec Kendrick Lamar, qui est devenu véritablement incontournable depuis la sortie de "Not Like Us". Cela fait maintenant bien plus d'un an que le morceau est sorti, et le buzz de K.Dot semble n'avoir jamais été aussi haut. Il faut dire que Drake, la cible du diss track, a bien aidé à prolonger ce buzz avec cette histoire de procès. Désormais, Kendrick est même devenu égérie pour la marque de luxe Chanel !

Plus précisément, il est devenu modèle pour la nouvelle gamme de lunettes Chanel, aussi bien les lunettes de soleil que celles de vue, et la marque de luxe vient même de dévoiler une petite vidéo dans laquelle on peut voir Kendrick Lamar porter différents modèles de la marque, et il faut avouer qu'il a du style. Si on avait dit aux gens qu'un clash contre Drake pouvait vous faire devenir égérie de Chanel, personne ne l'aurait cru, et pourtant K.Dot n'en serait probablement pas là sans l'incroyable succès de "Not Like Us".

Kendrick Lamar for CHANEL Spring-Summer 2025 Eyewear Collection. pic.twitter.com/BjqukUPSwj — Kendrick Lamar Updates (@KendrickChart) April 22, 2025

Un titre qui lui a même permis d'être la tête d'affiche du Super Bowl 2025, qui se déroulait pourtant à la Nouvelle-Orléans, ville de Lil Wayne. D'ailleurs, on avait pu croire à un clash entre les deux rappeurs, ce qui aurait été logique, mais Weezy a décidé de la jouer cool, en disant qu'il avait trouvé le show parfait. On se demande bien où la "K.Dot mania" va s'arrêter, lui qui est également pressenti pour participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2028, qui auront lieu à Los Angeles.

Kendrick Lamar était déjà une légende du rap US avant ça, mais cette récente success story le fait encore passer à un autre niveau de notoriété.