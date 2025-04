Le concert de solidarité pour le Congo a eu lieu hier soir, et c'était le feu

On espère que les sommes récoltées aideront ceux qui en ont besoin au Congo.

Cela faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu les rappeurs français se mobiliser autant pour une cause. On n'en est pas encore au point des années 90/2000, mais on tient vraiment à saluer les actions qu'on voit fleurir un peu partout dans le rap game, notamment celles autour du Congo. On pense notamment au projet 100% Congo mis en avant par Gradur, ou encore de la loterie solidaire organisée par Tiakola et Médecins Sans Frontières, mais surtout au concert de solidarité pour le Congo, qui s'est déroulé hier soir dans une ambiance de folie.

On croyait vraiment que le concert finirait pas ne pas avoir lieu, à cause des pressions mises par la mairie de Paris, ou encore par des associations rwandaises. La date du show a d'ailleurs fini par être reportée, mais le concert a donc eu lieu, hier soir, le 22 avril, à l'Accor Arena de Paris Bercy. Ça a été l'occasion de voir pas mal de stars sur scène, avec notamment Gims, Dadju, Gazo, Fally Ipupa, Soolking, Youssoupha, Guy2Bezbar, Theodora, Sidiki Diabaté, Didi B, Merveille, Chily, Kulturr, qui ont tous répondu présent, dans une ambiance de folie.

Il faut dire que le spectacle se tenait à guichets fermés, et que des milliers de personnes sont venues apporter de la force en assistant au show. Et pour les plus anciens, on a même eu droit à la présence de certains membres de Bisso Na Bisso ! Bref, une belle soirée, qui, on l'espère, a réuni beaucoup de fonds. Car la situation au Congo n'a pas beaucoup bougé, et plein de gens sont dans de vraies situations de détresse, et ont besoin de toute l'aide possible.