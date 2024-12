Tayc dévoile le clip controversé de "Poséidon"

Un clip qui fait pas mal parler sur la Toile.

Tayc est un habitué du buzz désormais, après la mise en place de limites d'âge pour venir assister à ses concerts. Une mesure qu'on salue, et qui nous permet de rappeler que toutes les musiques, en particulier dans le rap, ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Cette semaine, le chanteur vient de dévoiler un tout nouveau clip extrait de son futur album, "Testimony", qui arrive le 13 décembre.

Un morceau qui s'appelle "Poséidon", en référence au dieu de la mer dans la Grèce Antique. On retrouve d'ailleurs plusieurs clins d'œil à l'univers marin dans la vidéo, mais aussi dans les paroles, puisqu'il parle de vagues qui lui ont "pris son frère". On imagine qu'il fait ici référence à la mort de son ami d'enfance Kevin Corne (repose en paix). Un morceau qui renferme pas mal de symboles et de plans forts, et dont le clip a fait polémique en raison d'un prétendu livre religieux qui tomberait par terre, ce qui a enflammé les réactions de certaines personnes sur Internet (ils doivent vraiment avoir une vie ennuyeuse pour se sentir attaqués dans leur religion par une vidéo).

Le chanteur a même dû s'expliquer sur les réseaux, en affirmant que la séquence jugée offensante sera bientôt retirée de la vidéo. Ce qui est certain, c'est qu'à chaque sortie, Tayc s'impose un peu plus comme un des rois du Rnb en France. On vous laisse découvrir tout ça juste ici !