Les Clipse livrent une petite masterclass sur COLORS avec "Ace Trumpets"

Les Clipse continuent de faire monter la température avant la sortie de leur album.

Les Clipse s'apprêtent à revenir terroriser le rap game avec leur nouvel album, "Let God Sort Em Out", leur premier depuis très longtemps. Et après un premier extrait "So Be It", qui a bien mis le feu aux poudres avec ce clash contre Travis Scott, les voilà maintenant de passage chez COLORS. Pusha T et No Malice en ont profité pour livrer une petite masterclass qui va faire plaisir aux amateurs de rap. Les placements et les flows sont fous, les textes toujours aussi bien écrits avec plusieurs degrés de lecture et esthétiquement, c'est très réussi, bref, attendez-vous à du très lourd pour l'album !