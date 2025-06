Les Clipse dévoilent la date de leur retour avec un nouvel album

Grâce à un trailer très réussi, les légendes du rap US officialisent leur retour.

Plus les années passent et plus on désespère de voir d'anciennes légendes du rap US enfin revenir avec un nouvel album vraiment ambitieux. Car les anciens du rap US, à l'image de Snoop Dogg, ont tendance à rester sur leurs acquis et proposer des morceaux dans leur style un peu daté, et souvent, c'est un échec commercial. Mais cette semaine, cette annonce redonne un peu d'espoir : les Clipse sont bientôt de retour avec un nouvel album, et ça s'annonce lourd.

Pour les plus jeunes, ou tout simplement ceux qui ne connaissent pas The Clipse, il s'agit d'un groupe très actif du début des années 2000, formé par Pusha T et son frère, No Malice. Une affaire de famille, même s'ils ont rapidement été épaulés par monsieur Pharrell Williams pour leur DA. Un groupe mythique, très marqué East Coast, avec une image plutôt dure, mais aussi deux vraix punchliners du rap US, avec des textes tranchants et affûtés. Vous imaginez donc que ça nous fait plaisir de les voir annoncer un grand retour avec un album !

Car le groupe était officiellement en pause depuis presque 15 ans, date de la sortie de leur précédent album, "Til the casket drops". Cette fois, ce retour des deux frères, qui est longtemps resté une rumeur, a un nom, et une date : le projet s'appellera "Let God Sort Em Out", et il sortira le 11 juillet 2025 ! On l'apprend via une vidéo postée sur les réseaux sociaux des deux rappeurs. On a aussi appris qu'il serait produit en majorité par Pharrell Williams, et qu'il a été enregistré à Paris, dans les locaux de Louis Vuitton, puisque Pharrell occupe une place importante dans l'entreprise.

Dans la vidéo, on peut entendre quelques extraits à la dérobée, et voir des images de Pusha T et No Malice en studio. Tout ça donne l'impression d'un album avec une véritable direction artistique, ambitieuse, pas simplement un retour "pour le sport" : les Clipse veulent encore faire du sale, et on a hâte d'écouter ça. On espère que vous aussi !