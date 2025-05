Werenoi, une étoile du rap s’éteint, mais sa voix résonnera toujours

Les hommages se multiplient dans le monde du rap et de la musique urbaine pour rendre hommage à Werenoi tragiquement disparu dans la nuit de vendredi à samedi.

Le rap français est en deuil. Werenoi, de son vrai nom Jérémy Bana Owona, s’est éteint ce samedi 17 mai 2025 à l’âge de 31 ans, des suites d’un arrêt cardio-respiratoire survenu à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris . Originaire de Montreuil, il était devenu en quelques années une figure incontournable du rap francophone, alliant authenticité, mélancolie et puissance narrative.

Révélé en 2021 avec le titre Guadalajara, Werenoi a rapidement enchaîné les succès. Son premier EP Telegram (2022) posait les bases d’un style brut et sincère, porté par des titres comme Solitaire ou 3 singes en featuring avec Ninho. Mais c’est avec l’album Carré (2023) qu’il explose, enchaînant les certifications et collaborations prestigieuses avec PLK, Tiakola ou Lacrim. L’album devient disque de platine et propulse Werenoi au sommet des ventes

En 2024, il confirme son statut avec Pyramide, un projet ambitieux aux featurings cinq étoiles : Damso, Aya Nakamura, Hamza, SCH, Maes. L’album est le plus vendu de l’année, devant des poids lourds comme Indochine ou Jul . La réédition Pyramide 2 poursuit cette dynamique, avec des titres marquants comme La famine avec Gazo ou En pétard avec PLK .

Son dernier opus, Diamant noir, sorti en avril 2025, réunissait une nouvelle fois une constellation d’artistes internationaux : Damso, Ninho, Gunna, Lil Tjay, Kalash. Un projet dense et introspectif, qui résonne aujourd’hui comme un testament artistique.

Werenoi, c’était une voix singulière, celle d’une jeunesse entre ombre et lumière, entre fierté et douleur. Son écriture, à la fois brute et poétique, a touché une génération en quête de vérité. Son décès laisse un vide immense dans le paysage musical français.

À sa famille, ses proches, ses fans, la rédaction de Générations adresse ses plus sincères condoléances.