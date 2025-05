Werenoi : Gims, Rohff, Kaaris, Pascal Obispo, les hommages se multiplient

La mort de Werenoi a ému bien au delà de la sphère du rap français, qui est en deuil.

C'est évidemment la nouvelle la plus tragique qui a fait la une ce weekend : Werenoi est décédé à l'âge de 31 ans, dans des circonstances qui restent assez floues pour le moment, même si toutes les sources s'accordent pour dire que ce décès qui arrive bien trop tôt serait dû à une défaillance cardio-respiratoire. Evidemment, ce triste évènement a chamboulé le rap français, qui perd celui qui était son homme le plus en vue sur les deux dernières années. Les hommages se sont multipliés, de la part des stars du game mais aussi de personnalités extérieures.

Quasiment tous les noms connus du rap game français ont tenu à rendre hommage à Werenoi, qui avait collaboré avec énormément de monde en featuring sur les deux dernières années, sans se soucier des clans, des clashs ou du buzz de l'un ou l'autre. Forcément, quand on agit bien avec les gens, ceux-ci n'oublient pas, et c'est donc logique de voir des vedettes telles que Rohff, Gims, Kaaris, Hamza, SDM et bien d'autres dire du bien de vous quand vous quittez ce monde.

Mais le décès de Werenoi a ému des gens bien au-delà de la sphère du rap français. Pascal Obispo, avec qui le rappeur avait partagé un Zénith il y a 2 ans, s'est lui aussi montré assez bouleversé par sa disparition :

Pour moi, ce n’est pas surprenant que sa musique me plaise. Il n’était pas le plus gros vendeur de disques depuis deux ans par hasard. Il sortait du lot par la qualité de ses chansons, ses mélodies et ses punchlines. Nous devions continuer l’aventure et faire d’autres choses ensemble. On devait se voir, j’avais préparé pour lui plein de sons avec un beatmaker. Cela restera dans un ordinateur…

Mais ce n'est pas tout : de très gros noms de la musique mondiale ont aussi posté des messages en hommage à Werenoi, en affichant leur solidarité, comme Gunna par exemple, ou encore Burna Boy, preuve de l'influence énorme que le rappeur a su construire en à peine 5 ans de carrière. Comme le dit le proverbe, ce sont souvent les meilleurs qui partent les premiers...