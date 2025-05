Werenoi et Gims te font du "Piano"

A votre avis, est-ce que le titre va encore finir numéro 1 ?

Werenoi est probablement l'homme le plus en vue du rap français depuis deux ans maintenant. Quant à Gims, il continue à enchaîner les tubes et les centaines de millions de vues et de streams à chaque sortie. Forcément, un feat entre les deux artistes ne pouvait donner qu'un tube, et c'est ce à quoi on a droit avec "Piano", dont le clip vient de sortir. Un morceau calibré pour être un des tubes de l'été, et pour le clip, les deux rappeurs sont donc partis au soleil, en mode bateau, gammos et belles meufs. Alors, est-ce que vous pensez que ce titre extrait de "Diamant Noir" va arriver à se hisser au sommet du top single ?