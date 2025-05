Werenoi : les obsèques ont eu lieu à Montreuil, des milliers de personnes présentes

Des images qui doivent faire chaud au cœur à la famille, de voir autant de soutien pour le rappeur même dans la mort.

Le décès de Werenoi a évidemment fait la une de l'actualité pendant tout le weekend. Dans les médias rap spécialisés, évidemment, mais aussi dans toute la presse généraliste, qui découvrait du même coup l'immense aura de celui qui était clairement la star numéro 1 du rap français sur les deux dernières années. Beaucoup d'émotions ont été partagées, notamment par ses nombreux fans, mais hier soir, mardi 20 mai, le temps était au recueillement, puisque les obsèques du rappeur avaient lieu dans sa ville de Montreuil, et également à Rosny-sous-Bois.

Des obsèques qui ont rassemblé des milliers de personnes dans sa ville, et c'est compréhensible : de toute l'histoire du rap de Montreuil, une histoire très dense avec beaucoup d'excellents artistes, comme Swift Guad, l'uZine, jamais un rappeur de la ville n'avait atteint une telle notoriété que celle de Werenoi. Cet enterrement était donc un moyen pour les gens de la ville de lui envoyer de l'amour, et également d'envoyer de la force à sa famille, forcément bouleversée par la perte de leur proche, surtout à un âge aussi jeune.

La cérémonie a donc eu lieu à la grande mosquée de Rosny-sous-Bois, juste à côté de Montreuil, avant que le rappeur soit inhumé aux alentours de 15h dans le cimetière de sa ville. Des moments de recueillement assez intenses qui ont ému tous les gens présents sur place, et qui ont étonné la presse généraliste par le nombre de personnes présents sur place, illustrant ainsi le décalage entre les rappeurs et les médias "mainstream". Un décalage toujours présent, même si les médias tentent de rattraper leur retard tant bien que mal. Mais il est vrai que si c'était un Julien Doré ou un Vianney qui étaient décédés dans des circonstances aussi soudaines, on aurait eu droit à des tonnes d'émissions spéciales...

Quoiqu'il en soit, l'heure n'est clairement pas à la polémique. On adresse une fois de plus nos condoléances aux proches et à la famille, et on souhaite à Werenoi de reposer en paix, il l'a bien mérité avec toutes les émotions qu'il a réussi à transmettre aux gens.