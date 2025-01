Lil Baby en mode insolent dans "F U 2X"

Le rappeur vient de dévoiler un clip issu de son tout nouvel album, "WHAM".

On l'avait un peu perdu de vue, puisque Lil Baby n'avait pas sorti d'album officiel depuis 2022. Evidemment, il n'est pas resté inactif, a multiplié les featurings et a aussi bien fêté la libération de Young Thug avec ce dernier. Mais désormais il est de retour, et 2025 est probablement son année. En tout cas, le rappeur commence très fort avec son nouvel album "WHAM", sorti aujourd'hui même. Pour fêter ça, le boug d'Atlanta vient de dévoiler un clip extrait du projet. Le titre s'appelle "F U 2X" et comme vous vous en doutez, ça veut bien dire "Fuck You Twice". Avec une belle référence à Tupac dans le refrain (on vous laisse la chercher), et un clip en noir et blanc dans lequel on voit principalement le rappeur face cam, en train de découper avec insolence.