Snoop Dogg & Dr. Dre : Method Man sera bien présent sur "Missionary"

Un casting qui commence à envoyer du très très lourd !

Un retour imminent

On a beaucoup entendu parler de Snoop Dogg ces derniers mois, mais ça avait rarement un rapport avec la musique et le rap. En fait, il a surtout fait la une de l'actu pour sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024, pendant lesquels il officiait en tant que consultant pour une chaîne de télé américaine. On l'a donc vu danser le C-Walk à côté de cheveux de compétition, en tenue de cavalier, et plein d'autres séquences collector qui resteront gravées dans les mémoires. Mais maintenant que les Jeux sont terminés, place à la musique, en compagnie de son acolyte et producteur de toujours, Dr. Dre, avec qui il travaille sur son prochain album : "Missionary". D'ailleurs, un énorme rappeur US vient de se rajouter au casting du disque : il s'agit d'un certain... Method Man !

Les Avengers du rap des années 90

En interview pour la célèbre interview "Drink Champs", Method Man a en effet révélé qu'il avait participé au projet "Missionary", nommé ainsi pour être la suite de l'album culte de Snoop Dogg sorti en 1993 : "Doggystyle". On vous laisse aller chercher ce que ça veut dire sur Internet si vous ne comprenez pas. Pendant l'interview, les journalistes ont demandé à Meth' s'il avait une "collaboration rêvée" dans le rap game, et sa réponse fait plaisir à entendre.

J'ai déjà fait quelque chose avec ces gars mais je vais le redire une fois de plus : Snoop et Dre. A chaque fois que je bosse avec Dre, j'a l'impression de devoir recommencer à bosser. La première fois que j'étais en studio avec lui, ça a sonné complètement différemment. J'ai kické un couplet mais ça n'était pas à la hauteur pour moi, et Dre a été assez élégant de ne pas le sortir finalement. La deuxième chance que j'ai eue de bosser avec Snoop et Dre, vous allez la découvrir bientôt. Il a un paquet de trucs à sortir prochainement, mec. Et là encore, j'ai le sentiment que j'aurais pu faire un peu plus, mais j'ai cette impression à chaque fois.

Pour les anciens, la nouvelle est carrément incroyable, car Meth' est tout simplement un des meilleurs kickeurs de toute l'histoire du rap US, figure de proue du Wu-Tang Clan, et le voir réuni avec Dr. Dre et Snoop Dogg, ça a une grosse puissance symbolique. Et ça risque surtout de nous pondre un morceau dont on se souviendra, on l'espère ! Rendez-vous en novembre pour la sortie du projet.