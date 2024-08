Snoop Dogg : son énorme salaire aux JO de Paris

Une véritable mascotte pour Team USA

Depuis le début des Jeux Olympiques de Paris 2024, Snoop Dogg est devenu une figure incontournable en tant que commentateur pour NBC. Le célèbre rappeur américain, connu pour son charisme et son humour, a débuté son aventure olympique le 26 juillet à Saint-Denis en portant la flamme olympique.

Sa présence a rapidement suscité l'enthousiasme du public. Snoop Dogg, âgé de 52 ans, a exprimé sa joie de participer à cet événement mondial, soulignant l'importance de la paix, de l'amour et de l'unité que représentent les Jeux Olympiques. Ses commentaires et ses apparitions excentriques ont attiré une audience considérable, avec une moyenne de 34 millions de téléspectateurs aux États-Unis suivant les Jeux sur NBC et Peacock.

🚨 Snoop Dogg serait payé 500.000 $ par jour pour son travail de promotion des Jeux Olympiques de Paris !



Le rappeur va donc gagner 8 MILLIONS de dollars en seulement 2 semaines 😭 pic.twitter.com/eizBEbRr1s — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) August 5, 2024

Le rappeur est devenu une véritable mascotte pour Team USA, enflamment les tribunes avec ses tenues extravagantes et ses commentaires décalés. Que ce soit en dressage équestre ou en beach-volley, Snoop Dogg s'immerge dans toutes les disciplines, apportant une touche d'humour et de légèreté aux compétitions.

La rémunération de Snoop Dogg par NBC est à la hauteur de son impact : il toucherait 500 000 dollars par jour, ce qui pourrait atteindre un total de 8,5 millions de dollars pour l'ensemble des Jeux ! Sa présence a également eu un effet significatif sur les audiences de NBC, attirant un public plus jeune et diversifié, généralement moins intéressé par les sports olympiques.