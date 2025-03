Wiz Khalifa et Ty Dolla $ign sont des "Billionaires"

Un bon titre à l'ancienne pour Wiz et Dolla $ign, bien efficace.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Wiz Khalifa nous tease l'arrivée d'un nouvel album qu'il annonce comme un vrai événement pour ses fans. On ne sait toujours pas où ça en est, mais ce qui est sûr, c'est que Wiz continue d'enchaîner les sorties de titres et de clips et pour le moment, c'est plutôt quali ! Rien de révolutionnaire, mais très efficace, comme cette semaine pour le clip de "Billionaires" avec Ty Dolla $ign. Sur une instru jazzy, ça rappe tranquille, comme à l'ancienne, et ça fonctionne vraiment très bien. Qu'en pesnez-vous?