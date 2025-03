Wiz Khalifa sort le clip de son "Burgh Boy Freestyle"

Avec une instru assez bizarre, mais comme c'est Wiz, ça passe !

On n'avait plus trop donné de nouvelles de Wiz Khalifa depuis sa supposée arrestation en Roumanie en octobre dernier, pour avoir allumé un énorme teh lors d'un concert, alors que c'est très sévèrement puni dans le pays. Mais il est visiblement toujours en forme, et il le prouve sur un beat trap très spécial, qui rappelle les premières expérimentations de Gucci Mane dans ce style au milieu des années 2000. Pas grand chose à dire sur le clip, mais en revanche, on sait qu'il nous prépare un nouvel album solo depuis plusieurs mois déjà, que le projet ne devrait donc pas tarder à sortir (toujours pas de date officielle), et qu'il y aura Smoke DZA et Don Toliver sur cet album. En attendant, on vous propose de déguster ce freestyle un peu perché !