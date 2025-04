Werenoi très solide dans son freestyle "11.04.2025"

Un freestyle pour nous faire patienter jusqu'à la sortie de "Diamant Noir" ce vendredi.

Le rap français a à peine eu le temps de se reposer après l'incroyable carton de "Pyramide 1 & 2", et voilà que Werenoi revient déjà remuer le couteau dans la plaie encore ouverte. Cette semaine, il a prévu de sortir un nouvel album nommé "Diamant Noir", et pour faire patienter ses fans jusque là, il vient de dévoiler un nouveau freestyle, nommé "11.04.2025". Un titre dans lequel l'ambiance est au kickage, pas de mélo (à part à la fin), on est sur quelque chose de très racailleux, le charbon, les business, bref, ce qui a fait son succès jusqu'ici. Le rappeur a l'air en forme, on a hâte de voir ce qu'il nous réserve sur l'album !