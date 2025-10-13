Favé et SDM en mode mélancolie dans "Parle-moi"

La difficulté de communiquer est au centre de ce feat entre SDM et Favé.

Après Himra et Ninho, l'autre gros feat de cette semaine dans le rap français, c'était le duo entre Favé et SDM, "Parle-moi". Un morceau extrait du tout dernier projet de Favé, "Pleins Phares", sorti le 10 octobre, où la mélodie est assez présente, mais de manière plutôt sobre. Les deux rappeurs se confient sur leur difficulté de communiquer avec leurs semblables, leurs frustrations devant les comportements des gens qui changent, et franchement, musicalement, c'est plutôt réussi ! Qu'en pensez-vous ?