Booba est en grande forme en ce moment et il a décidé d'allumer tout le rap game et toute l'industrie : DJ Snake, Aya Nakamura, et maintenant Shayne.

Il commence peut-être à saouler toute une partie de la jeune génération d'auditeurs de rap par son attitude. Mais pour le moment, Booba reste toujours aussi influent et ce qu'il dit est très scruté par ceux qui suivent l'actualité du rap game. En ce moment, le Duc est dans une phase où il veut clasher tout le monde, quitte à en faire trop et passer pour quelqu'un d'un peu malaisant parfois. Après DJ Snake, qu'il a allumé hier, c'est cette fois au tour de Shayne et de "Nouvelle Ecole" de prendre la foudre de la part de Kopp.

On le sait, depuis le début du programme, Booba n'aime pas "Nouvelle Ecole". Il n'a jamais tellement détaillé ses raisons, mais c'était déjà le cas lors de la saison 1, quand le jury était composé de SCH, Niska et Shay. Peut-être aurait-il aimé être aux manettes du programme, on ne sait pas, en tout cas, chaque année il souligne à quel point certains membres du jury ne sont pas légitimes, car ce ne sont aps des producteurs, et à quel point l'émission met en avant des "talents" qui n'éclosent pas. Comme cette année avec Shayne, grand gagnant de la saison 4 dont la diffusion s'est achevée la semaine dernière.

.@LaVisionFR Mais pourtant @netflixfr on dit que c’était une vraie rockstar!!! Et la rockstar il a dit R.A.S il accompli. Après Kaaris aussi vient de sortir et il est pas dans le top 200! Et c’est même pas une rockstar. Moi j’aimerai voir un feat entre un membre du jury et un des… https://t.co/oJSZisb51s pic.twitter.com/l6gaBNyFAD — Booba (@booba) November 20, 2025

Répondant à un tweet dans lequel on peut lire que pour la première fois depuis le début du programme, le morceau du gagnant, "Plus rien", pour Shayne, n'est dans le top 200 d'aucune plateforme de streaming, Booba a clairement critiqué le jeune rappeur.

Mais pourtant Netflix ont dit que c’était une vraie rockstar!!! Et la rockstar il a dit R.A.S il accomplit. Après Kaaris aussi vient de sortir et il est pas dans le top 200! Et c’est même pas une rockstar. Moi j’aimerai voir un feat entre un membre du jury et un des 3 finalistes. Là ça aurait du sens. Un 2L Théodora sur un bouillon anti mondialiste ou un bail bien piquant.

Vu ce que Booba met dans la gueule de Theodora depuis des semaines sur le réseaux sociaux, on est un peu étonnés par sa remarque, à moins que ce soit ironique. Cependant, il n'a pas totalement tort : il faudrait plus de collaborations entre les participants et le jury composé de "stars" déjà confirmées. Car, si "Nouvelle Ecole" est la "Star Academy" du rap français, alors il faut que la machine qui entoure les candidats de la Star Ac soit la même pour les rappeurs : des contrats avec des labels ou des majors qui vous attendent à la sortie, de gros featurings avec les stars qui participent au programme, le grand spectacle, quoi.

Si Fresh avait rapidement fait des feats avec Shay, ou Niska, après sa victoire dans la saison 1, depuis ce genre de collabs se fait plus rare. Ou alors, peut-être simplement que le format "Star Academy" n'est pas transposable au rap français, peut-être que le public n'aime pas trop ce genre de programme et qu'ils prennent les participants pour des "pistonnés". En tout cas, la saison 4 de "Nouvelle Ecole" a été un succès d'audience, et on aimerait bien voir ce succès d'audience se transformer en succès musical.