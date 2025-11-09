Booba vs SDM : le DUC déclare la fin de la fête avec un nouveau clash

La tension monte au sein du 92i

Le calme n’aura pas duré longtemps dans le camp du 92i. Ces dernières heures, Booba a déclenché une nouvelle tempête sur les réseaux en visant directement SDM, son ancien protégé.

Sur ses stories Instagram, Booba a publié plusieurs messages explicites : visuels, captures et punchlines à l’appui, le ton est clair — « La fête est finie ».

Une phrase forte qui semble marquer la rupture définitive entre le DUC et celui qu’il avait contribué à propulser sur le devant de la scène.

“Il a utilisé notre image pour briller”

Dans l’une de ses stories, Booba dénonce ouvertement l’attitude de SDM, l’accusant d’avoir profité du label 92i pour ensuite “tourner le dos” à ses origines.

« Il se prétendait 92i à la vie à la mort, il a utilisé notre honneur et notre image pour finir avec des YouTubeurs qui lui pètent au visage et au milieu de fachos et poucaves dans Nouvelle École », peut-on lire sur la publication, accompagnée du message sans appel : « La fête est finie. 92i. »

Des messages privés qui confirment le fossé

Dans un autre échange publié en story, on aperçoit un message où une personne lui écrit :

« Comment tu fais pour ne pas les insulter alors que tu leur offres des carrières ? »

À quoi Booba répond :

« Je garde mon sang froid comme ratpi du Mali. »

Un ton posé, presque ironique, mais qui souligne une amertume bien réelle.

Le DUC semble considérer que SDM a trahi l’esprit du 92i.

SDM au sommet du rap français

Le timing du clash n’est pas anodin : SDM est actuellement au sommet de sa carrière.

Porté par le succès de ses derniers projets, l’artiste originaire de Clamart s’est imposé comme l’une des têtes d’affiche du rap français en 2025.

Ses titres “Rover”, “Redescends” ou encore ses collaborations avec Gazo, Tiakola et Ninho cartonnent sur les plateformes.

Son dernier album cumule déjà des millions de streams et son passage remarqué à Nouvelle École sur Netflix a renforcé sa notoriété auprès du grand public.

Entre loyauté et ambition

Si Booba se positionne en mentor trahi, d’autres y voient une évolution logique : SDM trace sa route, et son succès lui donne aujourd’hui une liberté que peu d’artistes osent prendre.

Son ascension est indéniable, et il fait désormais partie de cette génération capable de mêler popularité, crédibilité et performance scénique.