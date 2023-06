Sadek s'en prend à Shay et à sa prestation dans "Nouvelle école"

Et questionne sa légitimité.

Sadek n'a pas la langue dans sa poche. Souvent très critique vis-à-vis du rap français d’aujourd’hui, il s’est exprimé sur l’émission "Nouvelle école" et notamment sur le jury, avec Shay en ligne de mire.

S’il y a bien une chose qu’on ne pourra pas reprocher à Nouvelle école, c’est la particularité qu’a l’émission a suscité le débat. Alors que la première saison avait eu droit à son lot de critiques, la saison 2 est toujours au cœur des discussions, malgré sa fin et l’annonce du gagnant, Yuz Boy. Du côté des jurés Shay, SCH et Niska, les reproches fusent encore et toujours. En effet, les choix de certains d’entre eux ont affolé les internautes, mais pas que. Certains artistes partagent également leur avis, souvent bien tranchant.

Alors que Booba s’en prenait il y a peu de temps à la rappeuse (mais pas forcément pour les même raisons), c’est aujourd'hui Sadek qui s’attaque directement à l’interprète de "Jolie Go". Invité sur Twitch dans l’émission "On va streamer", le rappeur, qui ne fait jamais dans la demi-mesure lorsqu’il s’agit de rap, a remis en question le rôle de Shay. Il disait :

"Frérot, demander aux gens d’être performant dans des disciplines hip-hop. On va parler franchement, tu demandes à lui d’être fort en clash, mais est-ce que Shay est forte en clash ? Est-ce que Shay est forte en discipline ? Tu te fais juger par des gens qui eux-mêmes ne sont pas capables dans ces épreuves là, ça n’a aucun sens".

Ensuite, Dek-sa a remis en question l’utilité de certaines épreuves. Lui qui est aujourd’hui un pilier du rap game français avec une carrière longue de plusieurs années, il s’est demandé si une épreuve telle que celle des battles, pouvait définir la capacité d’un candidat à faire carrière dans le milieu. Des doutes tout à fait légitimes qui prouvent encore une fois que les analyses de Sadek, à l’instar de celles sur Les Flammes, sont réfléchies. Cependant, concernant "Nouvelle école", il ne faut pas oublier qu’une des fonctions de l’émission Netflix est aussi de divertir. Le débat pourrait donc durer bien longtemps.