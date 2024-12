Booba : album, documentaire, "Nouvelle Ecole", il dit tout sur ses futurs projets

Le Duc a même annoncé qu'il voulait faire un concert au Parc des Princes, et dévoilé un futur son en exclu chez PFut.

Booba est en mode taquin ces derniers temps, vous l'avez probablement remarqué. On le sait, c'est le troll numéro 1 du rap français, mais il y a des périodes où il est plus actif (plus chiant) que d'autres, et cette fin d'année en fait partie. Après l'analyse vidéo de "FITNA", il n'a pas lâché Rohff en continuant à l'allumer sur le fait qu'Housni serait bloqué 20 ans en arrière. Il s'en est également pris à La Fouine, sur les ventes de son dernier projet. Mais on a atteint le sommet du divertissement lors du live de PFut et Booba sur Twitch hier soir, dans lequel le Duc a également dévoilé pas mal de projets pour l'avenir.

Un Duc loin d'être retraité

On aurait pu croire que Booba allait annoncer qu'il allait doucement raccrocher les gants, lui qui a fêté ses 48 ans il y a une semaine. Mais il n'en est rien, le Duc semble même plus en forme que jamais, comme lorsqu'il a allumé SCH à propos de ses intros (ce qui n'empêche pas le S de signer les meilleures ventes de 2024). Du coup, il en a profité pour teaser ses projets futurs, à commencer par son intention de faire un concert au Parc des Princes, à Boulogne, à la maison, ce qui serait certainement un grand moment.

🚨 BOOBA confirme son intention de donner un CONCERT au PARC DES PRINCES ! 🏟️



Aucune date de prévue pour le moment. pic.twitter.com/io1IKuKO0a — Kultur (@Kulturlesite_) December 16, 2024

Mais c'est loin d'être tout ce qu'il a annoncé, puisque Booba a plus d'un tour dans son sac et qu'il était clairement là pour faire le buzz. Il est donc venu avec des annonces plein les bras, notamment concernant le fait qu'il aimerait bien faire sa propre émission "à la sauce 'Nouvelle Ecole'", en affirmant que "les gagnants feront des vrais hits après". On peut regretter qu'un ancien comme lui ne voit plus le rap qu'à travers les hits et les ventes, mais c'est quand même une annonce intéressante.

🚨 BOOBA envisage à l’avenir de faire sa propre émission à la « Nouvelle École » !



« Les gagnants feront des vrais hits après » pic.twitter.com/VnjqUYxyDU — Kultur (@Kulturlesite_) December 16, 2024

Le Duc a également annoncé qu'il allait sortir un documentaire sur sa vie et sa carrière qui contiendra des témoignages de ses proches et de sa famille. Un docu qui devrait apparemment arriver en 2025, l'année prochaine, sans plus de précisions.

🚨 BOOBA annonce un DOCUMENTAIRE sur SA VIE & SA CARRIÈRE !!



Avec des témoignages de membres de sa famille.



🗓️ 2025 pic.twitter.com/4fBhscoWim — Kultur (@Kulturlesite_) December 16, 2024

Enfin, côté musique, Booba a dévoilé un très court extrait d'un morceau à venir, un morceau où ça kicke et dans lequel on l'entend rapper : "t'as pas le permis comme Kyky de Bondy", ce qui met PFut dans tous ses états. Le Duc est également revenu sur les rumeurs qui entourent le fameux album secret "Blanco Nemesis" depuis des années : "Ça c’est du pure fantasme, mais à tout moment je peux le dégainer. Y’a déjà la pochette et y’a même une playlist". Tout et son contraire donc, un B2O qui brouille les pistes, comme lors de sa fausse annonce de retraite il y a quelques années. L'avenir nous dire de quoi il en retourne !