Booba se paie SCH : "Il te fait des intros et te donne des recettes de spaghetti bolognaise"

S'il y avait un live à ne pas louper cette année, c'est bien celui entre Booba et le streameur Pfut ! Il y a quelques jours, les deux avaient annoncé le "live de l'année", et cela a eu lieu ce lundi 16 décembre dès 20h !

On s'attendait à ce que le DUC de Boulogne nous parle sans filtre, et ça n'a pas loupé ! Ce dernier s'est exprimé sur plusieurs sujets : la natation (petite pique à Léon Marchand), son avis sur le niveau MMA de Baki et Doumbé, et il a même dévoilé un son exclu où sa première punch est destinée à Kylian Mbappé.

Mais s'il y a bien une chose à retenir du live, c'est son avis sur SCH. L'interprète de "Friday" a beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux le rappeur marseillais et l'a même traité de "Pookie", depuis l'affaire de la fusillade en boite de nuit en août dernier.

Un viewer a alors demandé à Booba son avis sur SCH et il s'est exprimé :

"Pas fan du tout. Il a essayé de faire la caïra de Marseille, maintenant il joue un rôle avec son JVLIVS où il te fait des intros et te donne des recettes de spaghetti bolognaise. Il vend 50k albums, y’a zéro hit."

🇫🇷 Booba à propos de SCH : "Pas fan du tout. Il a essayé de faire la caïra de Marseille, maintenant il joue un rôle avec son JVLIVS où il te fait des intros et te donne des recettes de spaghetti bolognaise. Il vend 50k albums, y’a zéro hit."



B2O fait référence au nouveau projet du S, JVLIVS III, qui a obtenu un disque d'Or en seulement une semaine et a réalisé le meilleur démarrage de l'année 2024.

Au moins, ça, c'est dit !