Soprano, Niaks, So La Lune, Kekra, Médine : les sorties rap FR de la semaine

Pas mal de sorties très prometteurs cette semaine dans le rap français.

On est de retour avec une semaine très active dans le rap français, en pleine ébullition ces derniers jours. Au-delà de la cérémonie des Flammes, qui a mis le game dans tous ses états, on a droit à une semaine très productive avec beaucoup de sorties importantes, par de gros noms du game. Soprano, Kekra, Médine, So La Lune, Niaks, et bien d'autres : petit tour d'horizon rapide si vous cherchez de la nouveauté à écouter !

On commence par un projet dont on a déjà beaucoup parlé sur les médias rap spécialisés : Niaks est de retour avec un nouvel album, "Tout droit". Un projet dont on connait déjà quelques morceaux, notamment "Matrixé" et "Tout droit", et qui devrait faire la part belle au kickage, avec une attitude très gang. Dans un registre complètement différent, Kekra est lui aussi de retour, avec "Vréel 4", la suite de sa série de projets commencée en 2016. Pas de featuring, peu de promo, comme d'hab avec le rappeur du 92, la qualité se prépare en silence, et ça fait du bruit quand ça sort. HMZ frappe fort lui aussi, avec la sortie de son tout premier album, "Dans la tempête".

On a aussi deux anciens qui viennent se rappeler à nos bons souvenirs, avec Médine qui nous sort le premier acte de son projet "Stentor", sur lequel on retrouvera le morceau "QI Rap" qu'on avait bien kiffé à sa sortie. Mais côté Marseille, ça s'agite aussi avec un EP 3 titres de la part de Soprano, "Renaissance".

So La Lune continue à briller, avec un nouvel album appelé "Nouveau produit" qui va encore prouver à quel point le rappeur est très fort dans sa DA. Un vrai avant-gardiste de la mélo, avec des instrus venues d'ailleurs, et une mélancolie toujours aussi présente. Si vous êtes déjà fans du rappeur, vous n'allez pas être déçus, et si ce n'est pas le cas, on vous invite fortement à écouter le bail !

Yaro sort lui aussi un nouvel EP, "Edifices 2", un 5 titres contenant deux featurings avec Wezen et Sensey'. Haristone va lui aussi dévoiler aujourd'hui son album "Hyperlov", qui, comme le titre l'indique, parlera beaucoup d'amour, un thème que le rappeur a souvent abordé et qu'il maîtrise bien musicalement. En plus, vous y retrouverez des feats avec Nemir, Tuerie, Low Jay et BKRBABYBOY.

Eniah continue à trimbaler sa nonchalance et sa mélancolie avec son nouvel album "Pk t'es triste", et ça fonctionne toujours aussi bien. Pour terminer, on a aussi pas mal d'EP de la part d'artistes très intéressants, comme Josué avec "Bless Music", N3MS avec "Marathon", bref, il y en a pour tous les goûts cette semaine, vous allez forcément trouver votre bonheur !