Niaks est "Matrixé" dans son dernier clip

Un morceau bien sombre juste avant la sortie de l'album !

Niaks s'apprête à frapper fort, avec la sortie de son album "Tout droit" prévu pour demain, juste après sa performance remarquée lors de la cérémonie des Flammes cette semaine. Une promo gérée d'une main de maître, d'ailleurs, juste avant la sortie de son projet, il nous met l'eau à la bouche avec le clip de "Matrixé", extrait de l'album. Un morceau bien sombre accompagné d'un clip tourné en Amérique du Sud (Brésil ? Colombie ?), dans une ambiance qui sent la poudre, et pas celle qui explose. Le rappeur du 78 enchaîne ses phases avec maîtrise, et son flow à la fois calme et menaçant qui le caractérise, toujours aussi déterminé. Voilà qui annonce du bon pour l'album !