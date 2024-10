Diddy poursuivi parce qu'il est noir et qu'il a réussi ?

C'est en tout cas ce qu'essaie de faire croire son avocat...

120 nouvelles plaintes

Alors que Diddy est dans la sauce depuis plusieurs mois, après les accusations de violences conjugales de la part de son ex Cassie, puis d'agression sexuelle de la part de la moitié de la population américaine (on exagère, mais à peine), l'affaire a pris une nouvelle tournure cette semaine. Un avocat a recueilli un total de 120 nouvelles plaintes contre le patron de Bad Boy Records, avec plus d'une vingtaine qui concernent des gens mineurs au moment des faits, dont un enfant de 9 ans... Devant la tempête juridique qui s'annonce, l'avocat essaie d'éteindre l'incendie qui gronde au dessus de la tête de son client, en jouant la carte du racisme.

Un avocat qui ne lâche rien

Évidemment, le racisme est un véritable problème de société, et on a vu à de nombreuses reprises la justice américaine tenter de s'acharner sur une personnalité parce qu'elle était noire et avait du succès. L'affaire Young Thug, qui traîne maintenant depuis un siècle et demi quasiment, pourrait en être une preuve supplémentaire, tout comme l'affaire Meek Mill à l'époque, par exemple. Du coup, l'avocat de Diddy, maître Marc Agnifilo, s'est dit que c'était le moment de mettre en avant l'argument racial pour expliquer l'acharnement contre son client :

Concentrons-nous un peu sur le gouvernement. A mon avis, je vais le dire comme je le pense, il n'est pas très ami, historiquement, avec les hommes noirs qui réussissent. Ils ont commencé à monter cette affaire, à mon avis, pour faire tomber un homme noir rempli de succès. C'est le gouvernement qui surveille ses affaires. Ses affaires vont bien. Ils surveillent ses taxes. Il paie ses taxes. Il fait tout dans les règles. Quel est le dernier point faible ? On va aller voir ce qui se passe dans sa chambre. On va aller le surveiller dans sa chambre parce qu'on n'aime pas trop la manière dont il a des relations sexuelles.

On salue l'audace de l'avocat, qui sort l'argument au bon moment pour éteindre l'incendie après les 120 plaintes qui vont être déposées. Ce qui est sûr, c'est que si jamais Diddy est reconnu non coupable, il pourra remercier Marc Agnifilo, qui aura vraiment fait tout ce qu'il a pu pour garder l'opinion public de son côté, ou au moins, la moins hostile possible.