Sorti quelques jours après les attentats du 13 novembre, le morceau "Titi Parisien remix" de Seth Gueko, Oxmo Puccino et Nekfeu a enfin le respect qu'il mérite.

Retour en 2015, année incroyable pour le rap français, mais un peu moins folle pour la ville de Paris et sa région, victime de trois attentats en l'espace d'un an. Celui qui a le plus marqué les esprits est évidemment celui du 13 novembre, avec une attaque coordonnée au Stade de France, sur les terrasses du 10ème et du 11ème, et au Bataclan. Peu après ces attaques, Seth Gueko décide de sortir un remix pour son morceau "Titi Parisien", avec Nekfeu et Oxmo Puccino, et ce titre vient de décrocher un single d'or !

Un single d'or qui est synonyme de 15 millions de streams chez nous, pour ce morceau qui aura lui aussi vraiment marqué les esprits. Car la version originale de "Titi Parisien" sort début novembre, juste avant que la violence ne s'abatte à nouveau sur la capitale. Et quelques jours après, donc, Seth Gueko réunit deux fines plumes du rap français pour nous pondre un remix qui rend encore plus hommage à l'univers de la capitale, mais aussi au rap de Paris, avec notamment l'apparition de membres de la Scred Connexion dans la vidéo.

Un single qui contient l'un des meilleurs couplets de la carrière de Nekfeu, et là-dessus, il n'y a pas de débat. Si vous n'aimez pas ce couplet, arrêtez d'écouter du rap français. Seth Gueko aussi nous offre un joli couplet très technique, à base d'allitérations et d'assonances assez dures à faire, en nous peignant le tableau du Paris populaire, pas celui des bobos, celui du peuple. Bref, un bel hommage en musique à la capitale qui en avait bien besoin à ce moment là.

On était étonnés d'apprendre la nouvelle car ici, on pensait que le morceau avait été certifié depuis longtemps. Mais Seth Guex a posté la photo en début de weekend, et on le félicite pour cette belle réussite, ainsi que pour toute sa carrière ! Et pour ses fans, sachez qu'il a annoncé du nouveau pour les prochains jours, alors restez branchés, ça peut arriver vite.