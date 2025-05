Pit Baccardi de retour avec Dosseh pour le clip de "Chiffres Romains"

Une connexion entre frères qui va vous rappeler une époque incroyable dans le rap français.

Il y a des noms qui n'ont clairement pas eu la lumière qu'ils méritaient pour ce qu'ils ont fait dans le rap français, et Pit Baccardi fait partie de ceux-là. Pourtant, le rappeur du 19ème arrondissement était présent à plusieurs époques charnières du rap FR : la Black Mafia avec Oxmo, l'épopée Time Bomb, des featurings marquants à la pelle avec Secteur Ä, Doc Gynéco, Sinik,... Bref, un vrai OG, qui va justement fêter ses 25 ans de carrière solo à l'Olympia le 25 septembre prochain. Et pour créer un peu de hype autour de l'évènement, il a appelé le petit reuf Dosseh en renfort (ce n'est pas une expression, ils sont vraiment frères), sur le morceau "Chiffres Romains".

Un titre qui fait référence aux chiffres romains qui indiquent l'heure sur les montres de luxe, symboles d'élégance et de puissance donc. On s'attend donc à un son plutôt classe, et on n'est pas déçus. Dosseh nous fait une petite masterclass dont il a le secret, avec son écriture fine et technique, pendant que Pit enchaîne avec son attitude toujours aussi folle, malgré les années qui passent. On peut dire que l'ancien n'a rien perdu ! Et surtout pas son autorité naturelle de grand frère : dans la vidéo, c'est bien Dosseh qui va chercher les boissons chez l'épicier, et ça, c'est tout sauf un hasard !