Juicy P de retour avec Dosseh et Bolémvn pour "Miroir"

Ça fait tellement plaisir de revoir l'ancien sur un nouveau titre !

L'air de rien, les premiers morceaux de la LMC Click datent déjà de plus de 20 ans. On peut donc dire que Juicy P, moitié du groupe mythique de l'underground français, est un vrai OG du rap game, et ça fait plaisir de le retrouver aujourd'hui avec la sortie de son nouveau clip. D'autant que ça faisait plus d'un an qu'il n'avait rien clippé, et que son retour se fait en bonne compagnie : Dosseh et Bolémvn, rien que ça. Le morceau s'appelle "Miroir", et il est dans une ambiance plutôt mélodique, avec un refrain mélancolique et efficace de Bolémvn, et un couplet bien propre signé Dosseh, comme on pouvait s'y attendre. Quand à Juicy P, évidemment, là aussi c'est très carré et ça fait vraiment plaisir de voir ces trois-là réunis !