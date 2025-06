Quel plaisir de revoir un Pit en si bonne forme.

Deuis quelques semaines, on voit de plus en plus Pit Baccardi, pour notre plus grand plaisir. L'ancien de l'écurie Time Bomb a le micro qui le démange, et le résultat est plutôt convaincant ! Jugez par vous-mêmes : il vient de dévoiler le clip de son tout nouveau morceau, "Feu". Un titre assez majestueux, avec ce sample du Lac des Cygnes qui passe crème, et un beat plutôt moderne (trap/drill) sur lequel le rappeur découpe, très à l'aise.