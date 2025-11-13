Kanye West menacé d'être arrêté au Brésil s'il joue "Heil H*tler" sur scène

Alors qu'un concert de Kanye West est prévu à Sao Paulo fin novembre, les autorités ont été claires : s'il joue "Heil H*tler", il finira en prison.

Il y a encore eu du mouvement autour de Kanye West dernièrement. Il y a quelques jours, Ye a été aperçu en compagnie d'un rabbin assez important à New-York, auprès de qui il s'est excusé de ses dérapages antisémites, qu'il met sur le compte de sa bipolarité. Il s'est montré très touché par le pardon que lui a accordé le rabbin. Mais ce n'est pas pour autant que la question de l'antisémitisme du rappeur reste derrière lui. Alors qu'il a un concert prévu au Brésil, les autorités l'ont prévenu : s'il joue "Heil Hitler", il finira en prison.

Pour ceux qui ne le savent pas, Kanye West a en effet sorti en 2025 un morceau appelé "Heil Hitler", plus tard renommé "Hallelujah" avec des paroles modifiées suite aux polémiques que le titre a provoqué. Un morceau extrait de son album à venir, "Cuck", renommé plus tard "WW3" puis "In a Perfect World" (oui, il est instable). Et ce morceau n'est visiblement pas le bienvenu lors de son concert à Sao Paulo, prévu pour le 29 novembre prochain.

Un média brésilien a dévoilé que les autorités ont ordonné à la police locale de mettre Kanye West en prison si jamais le morceau "Heil Hitler" était joué pendant le show. La consigne vaut aussi si Ye décide de faire l'apologie du nazisme, ou si il porte des vêtements avec des signes nazis ostentatoires. Les autorités ont également demandé à la police d'arrêtait les promoteurs du concert si jamais cela se produisait.

Une consigne qui arrive toutefois un peu tard puisque Kanye West semble avoir fait amende honorable depuis quelques semaines, en revenant sur ses propos et en s'excusant auprès des gens qui ont été blessés par ses dérapages. On espère que tout va bien se passer et que les habitants de Sao Paulo assisteront à un joli show sans dérapages.