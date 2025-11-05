Kanye West en feu : il se présente aux présidentielles, le son avec Kodak Black a fuité, et "BULLY" est à nouveau reporté

Kanye West est de retour en pleine forme comme il y a dix ans : difficile à suivre, il fait n'importe quoi, mais à la fin, on aura peut-être droit à de la bonne musique.

Les dernières fois où on a entendu parler de Kanye West, ce n'était pas spécialement rassurant. On a eu droit à Kim Kardashian qui est venue en rajouter une couche sur sa maladie mentale en interview, mais aussi à des révélations sur son délire "White Lives Matter", et à un clash bien violent de la part de son ancien protégé Dave Blunts. Avec tout ça, toujours pas d'album "Bully", mais les choses sont en train de bouger autour de Ye : élections présidentielles, album retardé, leak du son avec Kodak Black, on vous fait le topo.

On va commencer par l'information musicale, pour commencer : un featuring entre Kanye West et Kodak Black vient de fuiter sur le web. Il s'agit d'un morceau intitulé "Bulletproof", et honnêtement, il est plutôt réussi, même si la qualité sonore du leak n'est pas folle. On entend un bon sample d'un tube électropop de 2009 du même nom, par "La Roux". On a aussi de grosses basses bien grasses, un bon couplet de Kanye, et un très bon couplet de Kodak Black. Le morceau devrait a priori figurer sur "Bully", l'album de Ye qu'on attend depuis une éternité.

KANYE WEST

KODAK BLACK



BULLETPROOF



NEW LEAK 🚨 pic.twitter.com/GFH02vG7iL — infolky (@infolky) November 3, 2025

D'ailleurs, de ce côté-là aussi il y a du nouveau : de nombreux médias américains spécialisés s'accordent à dire que le projet devrait être une nouvelle fois retardé, pour la 5ème fois précisément, jusqu'au 12 décembre. D'autres sources affirment au contraire que l'album pourrait sortir dès ce vendredi 7 novembre, même si on n'y croit pas trop. Bref, comme souvent avec Kanye West, c'est le bordel et il est difficile à suivre.

Enfin, dernière news plutôt importante, Kanye semble déterminé à se présenter pour l'élection présidentielle américaine de 2028. D'après plusieurs médias américains spécialisés dans la politique, Ye aurait rassemblé les 275 signatures nécessaires pour se présenter aux présidentielles dans l'Etat du Tennessee, mais aussi en Arkansas, dans le Colorado, dans l'Idaho, l'Oklahoma et l'Utah. On dirait donc qu'il envisage sérieusement de se présenter en 2028, puisqu'il regroupe toutes ces signatures. Voilà qui nous promet un incroyable moment de divertissement !