Kanye West clashé par Dave Blunts : "Je ne suis pas ton cousin, tu ne peux pas me s*cer"

On ne s'attendait clairement pas à ce clash. Kanye West, c'est vraiment le meilleur divertissement du rap US.

On n'a plus tellement de nouvelles concernant Kanye West et en vérité, c'est tant mieux. Il avait bien pété un plomb pendant toute l'année dernière, avant de presque disparaître des réseaux sociaux. L'album que tout le monde attendait, "Bully", n'est finalement pas sorti dans sa version finale et à la place on a eu droit à une plainte pour coups, blessures, harcèlement et agression sexuelle. Cette semaine, Ye fait un petit retour dans l'actualité, avec son ancien protégé Dave Blunts qui l'accuse de l'avoir manipulé pour le changer, notamment en essayant de faire faire de lui un antisémite.

On ne sait pas exactement comment le morceau s'appelle puisqu'il n'est pour le moment pas sorti sur les plateformes et est disponible en intégralité uniquement sur Twitter. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le titre est bien violent. Plusieurs punchlines sont clairement là pour faire le buzz, comme quand il rappe :

Kanye West m'a fait clasher des juifs. Salope, je prends la parole c'est ma vérité, je suis tellement fatigué de me faire déguiser.

Ye aurait donc tenté d'embarquer son protégé Dave Blunts dans sa croisade antisémite, qui semble aujourd'hui terminée. D'autres lignes sont bien plus violentes :

Je ne suis pas ton cousin, tu ne peux pas me sucer [...] Putain de merde, je en supporte pas l'inceste, deux cousins ne devraient pas coucher ensemble, deux cousins ne devraient pas faire de 69.

Il fait référence, avec ces lignes, au morceau "Cousin" sorti cette année, dans lequel Kanye West affirme avoir sucé son cousin pour reproduire ce qu'il a vu dans des magazines porno gays. On imagine que les attaques de Dave Blunts ne resteront pas sans réponse, ou alors Ye estime peut-être que le boug n'est pas suffisamment important pour lui répondre. A l'image de 50 Cent, qui a laissé couler les choses lorsque Dave Blunts l'a attaqué il y a quelques semaines.

Attention quand même à ne pas être connu que pour être un mec qui tente d'attirer l'attention en clashant des gens plus connus que lui...