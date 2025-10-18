Kim Kardashian dévoile les raisons qui l'ont poussée à divorcer de Kanye West

L'ex-femme de Kanye West s'est livrée en interview sur les raisons qui ont causé s a demande de divorce.

C'est l'heure du règlement de comptes sur la place public de la part de Kim Kardashian. L'ancienne femme de Kanye West s'est épanchée sur sa longue et très médiatisée histoire d'amour avec le boss de Donda, qui s'est terminée par un divorce fracassant en 2021. Invitée par le podcast "Call Her Daddy", la cheffe d'entreprise qui a eu 4 enfants avec Ye a expliqué que l'instabilité mentale du rappeur et producteur avait joué un grand rôle dans leur séparation.

Je ne savais pas à quoi m'attendre en me réveillant le matin, c'était inquiétant.

Kim Kardasian détaille également plusieurs épisodes de "crises" de la part de Kanye West, qui aurait été très violent verbalement envers sa famille, notamment ses sœurs ou encore Kris Jenner, le tout, devant leurs 4 enfants. Elle raconte aussi la fois où Kanye West s'est réveillé un matin et a décidé de donner toutes les voitures de la famille à ses amis.

Pas de nouvelles depuis des mois

Si on ajoute à ça les dérapages antisémites, et sa manière de chercher toujours la polémique et à attirer l'attention sur lui via des bad buzz, on imagine qu'en effet, Kim Kardashian ne manquait pas de motifs pour demander le divorce. Elle affirme toutefois qu'elle continue à préserver l'image de son ex-mari auprès de ses enfants. Cependant, elle déclare également qu'ils n'ont pas de nouvelles de lui depuis un bout de temps :

Cela fait probablement un ou deux mois qu'on n'a pas eu de ses nouvelles.

La manière que Kim Kardashian a de se décrire comme une mère de famille modèle alors que tout le monde se souvient de sa sextape est assez déroutante, mas il faut avouer aussi que Kanye West ne doit clairement pas être facile à vivre tous les jours...