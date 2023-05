Kanye West accusé par son ex-femme Kim Kardashian

Elle a évoqué les rumeurs de liaison avec Drake.

Kim Kardashian est revenue plus en détails sur son divorce - prononcé en mars 2022 - avec Kanye West dans la saison 3 de la série "The Kardashians". La maman de North, Saint, Chicago et Psalm a accusé son ex-mari de ne pas l'avoir protégée et pire, d'avoir lancé de fausses rumeurs sur elle. Face à sa mère Kris Jenner, elle indique que c'est d'ailleurs lui qui a inventé sa prétendue histoire d'amour avec Drake, relation qu'elle nie toujours.

"C'est lui qui a lancé une rumeur disant que je sortais avec Drake, que j'avais une liaison. Pendant tout notre mariage, il m'a accusée publiquement", a-t-elle déclaré en s'adressant à sa mère. "La personne qui est censée me protéger le plus - publiquement - m'a donc accusée d'avoir une liaison pendant toute la durée de notre mariage. Je n'arrive vraiment pas à comprendre comment il peut se prendre pour un protecteur".

Selon Kim K, le comportement de Kanye West serait d'ailleurs bien plus préjudiciable pour leurs enfants que son ancienne sex-tape datant de 2007 avec Ray J.

"Il n'y a qu'à voir comment il me méprise pour ma cassette et en parle dans toute la ville, dans tous les médias - merci de le rappeler aux gens une fois de plus", a-t-elle confié. "Toutes ses manigances - je ne sais même pas comment les appeler - seront bien plus préjudiciables aux enfants un jour que ma cassette ne le sera jamais. Et je dois rester assise ici et ne jamais rien dire parce que je sais qu'un jour mes enfants apprécieront cela et je sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux."

Kim Kardashian indique également qu'elle s'efforce de faire semblant devant ses enfants de ne rien reprocher à Ye. Elle admet même qu'elle éprouve toujours autant d'admiration et d'affection pour son ex.

"Et d'ailleurs, c'est moi qui me retrouve dans la merde et je monte dans la voiture et tous les jours les enfants veulent faire exploser la musique de papa. Et je dis : 'C'est le meilleur ! Ouais ! Je la mets et nous chantons en chœur, et au fond de moi, j'ai mal car je sais que je serai toujours sa plus grande supportrice pour toujours." a-t-elle révélé.

Pour rappel, Kanye et Drake se sont clashés tout au long du mariage et Champagne Papi avait même été soupçonné d'être responsable de leur séparation (ils ont été voisins dans le quartier chic de Calabasas, en Californie). Drizzy a également joué avec le feu en faisant référence au couple dans son morceau "Sicko Mode" en 2018 et plus récemment dans "Search & Rescue" où il a même pris la voix de Kim K évoquant son divorce.

L'année dernière, Ye a également affirmé qu'elle avait une relation amoureuse avec la star de la NBA Chris Paul.