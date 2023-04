Drake tease une chanson à propos du divorce entre Kim Kardashian et Kanye West

Drake dévoile des propos de Kim Kardashian sur Kanye West dans son titre "Rescue Me".

Un nouveau son qui risque de faire bouillir Kanye West. Vendredi 31 mars 2023, Drake a partagé une nouvelle chanson intitulée "Rescue Me", lors du 100e épisode de l'émission "The Fry Yiy Show" de Sound 42 sur SiriusXM Radio. Une chanson qui semble s'adresser directement à l'ancien couple formé par Kim Kardashian et Ye. Et pour cause. Sur le morceau, on entend un extrait de l'émission de télé-réalité "Keeping Up With The Kardashian" datant de 2021 dans lequel Kim annonce à sa mère Kris Jenner qu'elle veut divorcer.

"Je ne suis pas venue jusqu'ici, juste pour venir jusqu'ici et ne pas être heureuse. Souviens-toi de ça" confie la soeur de Kourtney et Khloé à leur mère.

Alors pourquoi Drake remue-t-il encore le couteau dans la plaie ? Est-ce une tentative de reconquête de l'artiste envers Kim ? Pour rappel, des rumeurs de liaison avaient circulé un bon moment avant le divorce de la star de télé-réalité. Des rumeurs vite balayées par la jolie brune qui avait nié toute relation avec Drake. Pourtant au cours du même morceau, Champagne Papi fait également une déclaration d'amour à une mystérieuse femme idéale pour laquelle il éprouve des sentiments.

""J'ai besoin de quelqu'un qui soit patient avec moi/Quelqu'un qui obtienne de l'argent, qui ne me le prenne pas/Il n'a même pas besoin d'être aussi célèbre que moi/Je ne pense pas les rencontrer dans les endroits où je suis/Mais au fond de moi, je pense à toi toute la journée, mami" rappe Drake.

Une déclaration d'amour adressée à Kim ? En tout cas pour le moment, ni Kanye West ni Kim n'ont répondu.

Il y a quelques jours, le 25 mars 2023, Drake avait partagé un extrait de la chanson sur son compte Instagram. Dans le clip, il semble que Drizzy soit aux platines alors qu'il laisse la chanson jouer en arrière-plan. Le producteur BNYX a également partagé l'extrait sur son compte Twitter.

I remember when I used to add the Drake acapellas to my beats to see if they was hard. Now look pic.twitter.com/wEBTfBpKkw — BNYX® (@BNYX) March 26, 2023

On ne sait pas encore si Drake va sortir un nouvel album solo cette année. Cependant, la star canadienne du rap est sur le point de partir en tournée avec 21 Savage dans le cadre de leur It's All a Blur Tour, en soutien à leur projet collaboratif de 2022, "Her Loss". La tournée débutera le 6 juin à la Nouvelle-Orléans.