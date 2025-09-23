Dans le documentaire "In Whose Name?", on voit que Kanye West a bien pété un câble, le frère n'est plus parmi nous.

En 2025, Kanye West aura une fois de plus fait parler de lui avec ses frasques plutôt qu'avec sa musique. Un album "Bully" même pas vraiment sorti (une version à moitié terminée est arrivée sur Internet), un pauvre EP avec le fils de Diddy, mais surtout beaucoup de tweets antisémites et misogynes, même si depuis quelques mois, il semble plus calme. Un documentaire nommé "In Whoe Name ?" est récemment sorti, s'intéressant à sa vie pendant les 6 dernières années. Pétages de plombs, explications de "White Lives Matter", propos à la limite du racisme, encore du grand Yeezus...

Retour en 2022 : Kanye West se pointe à la Fashion Week vêtu d'un t-shirt "White Lives Matter", ce qui provoque évidemment la polémique et les commentaires de la presse. Dans le documentaire, on voit Ye assis à l'arrière d'une voiture en train d'expliquer pourquoi il avait fait ça :

Le mouvement « White Lives Matter » était tellement dépassé que ce n'était même plus drôle. Et j'avais tort. C'est drôle, vraiment drôle.

Plus tard au téléphone, on peut l'entendre dire :

C'est une blague les gars. Tout le monde sait que les vies des blancs ne comptent pas vraiment. C'est une blague, genre, vous êtes sérieux ? En fait, tu sais quoi ? J'ai décidé que je suis blanc. Qu'est-ce que tu en dis ? Je vais changer de race. Si ce t-shirt n'a pas "White Lives Matter" dessus, alors j'arrête parce que je ferai tout ce que je veux et je ne te crie pas dessus, mais c'est comme ça.

En fait, ce qu'on apprend dans le documentaire "In Whose Name ?", c'est que Kanye West n'est pas aussi taré qu'on le pensait : il l'est bien plus. Au-delà du fait que parler de "race" en parlant d'humains ne semble pas lui poser de problèmes, au-delà du fait qu'on dirait qu'il s'enferme dans ses propres provocations et n'arrive plus à en sortir. Pas étonnant que la justice ait limité ses droits parentaux, même si malheureusement, au vu de sa fille qui a récemment sorti un clip en compagnie du fils de Diddy, on dirait que le mal est déjà fait.

Vraiment, rendez-lui ses médicaments...