PLK : son feat avec Theodora, "Sex Model", annoncé pour cette semaine !

PLK continue de faire monter la pression avant la sortie de son album et cette fois, il frappe très fort, avec ce feat en compagnie de Theodora qui sort dans quelques jours !

Plus que quelques jours avant de commencer le mois de mars, et en mars, qu'est-ce qui se passe ? C'est visiblement le mois des grosses sorties dans le rap français cette année : PLK a annoncé qu'il allait publier son album "Grand Garçon", très attendu après le succès de ses précédents opus. Et Booba lui a répondu en lui disant qu'en mars, ce n'était pas très safe. Sous-entendu : lui aussi compte sortir quelque chose. Histoire de faire monter encore un peu plus la sauce, PLK a décidé de sortir son feat avec Théodora cette semaine !

C'est probablement la plus grosse sortie qui aura lieu cette semaine dans le rap français : ce feat entre Theodora et PLK, qui s'appellera "Sex Model" et sera donc présent sur l'album de PLK à venir, sortira ce vendredi, à partir de 00h01 comme d'habitude pour les sorties musicales, vous connaissez l'histoire. Une connexion entre deux des plus gros vendeurs de disques de l'industrie musicale en France, ça promet de faire chauffer les compteurs, même si il y a un revers de la médaille : le son a intérêt à être à la hauteur, car avec le statut des deux stars, si ça foire, tout le monde le verra.

Mais on fait confiance à PLK et Theodora pour s'appuyer sur une DA solide et nous faire quelque chose de fort. Et pour tous ceux qui ont peur que ce feat annonce un album du Polak rempli de morceaux "hors rap", ne vous inquiétez pas : avec Jolagreen23, La Rvfleuze, Infinit, STI et Limsa d'Aulnay présents sur l'album, ça va aussi kicker sec, on n'a aucun doute là-dessus.