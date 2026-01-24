PLK nous en fait voir de toutes les couleurs avec "Bleu & rouge"

Dans "Bleu & rouge", PLK revient avec un single qui respire l’ambition et l’attitude. Le clip officiel capte immédiatement l’œil grâce à une mise en scène stylée et une esthétique qui oscille entre urbanité brute et couleurs marquantes. Sur ce morceau rythmé à 103 BPM, il alterne punchlines incisives et refrains entêtants, consolidant son statut d’artiste majeur de la scène rap française. "Bleu & rouge" s’impose et confirme la capacité de PLK à livrer des clips forts et marquants, tout en faisant grimper l’attente autour de ses futurs projets et albums.