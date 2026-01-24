PLK nous en fait voir de toutes les couleurs avec "Bleu & rouge"

PLK dévoile le clip officiel de "Bleu & rouge", un single énergique sorti le 24 janvier 2026, où son flow et sa personnalité explosive s’expriment dans un visuel aussi tranchant qu’efficace. Le rappeur parisien continue de marquer le rap français avec ce hit visuel.

Dans "Bleu & rouge", PLK revient avec un single qui respire l’ambition et l’attitude. Le clip officiel capte immédiatement l’œil grâce à une mise en scène stylée et une esthétique qui oscille entre urbanité brute et couleurs marquantes. Sur ce morceau rythmé à 103 BPM, il alterne punchlines incisives et refrains entêtants, consolidant son statut d’artiste majeur de la scène rap française. "Bleu & rouge" s’impose et confirme la capacité de PLK à livrer des clips forts et marquants, tout en faisant grimper l’attente autour de ses futurs projets et albums.