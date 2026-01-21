PLK de retour ce vendredi avec un nouveau morceau !

PLK a annoncé à ses fans qu'il allait enfin revenir cette semaine avec un tout nouveau morceau. Un retour avant un album ?

On risque de beaucoup, beaucoup entendre parler de PLK en 2026. Beaucoup plus qu'en 2025, déjà, puisque le rappeur du 92 n'a pas sorti de projet l'année dernière. D'ailleurs, son dernier album date de 2024, avec "Chambre 140" qui avait extrêmement bien marché. Mais pour les mois à venir, le Polak a un programme chargé : les Ardentes, mais aussi deux concerts au Stade de France en septembre 2026. Et il ne va pas s'arrêter là : il a également prévu de revenir ce vendredi avec un nouveau morceau !

L'information a été partagée à ses fans via ses différents canaux de communication. Notamment Whatsapp, où PLK a créé un canal de discussion avec ses fans, mais aussi par mail, puisqu'un email a été envoyé à ses fans les plus fidèles, et l'info a depuis été reprise sur tous les réseaux sociaux. Le rappeur sera donc de retour ce vendredi avec un nouveau morceau, mais il annonce aussi une tournée cette année.

En croisant tout ça, on comprend également autre chose : un album est probablement en cours de fabrication. Car ça paraît impensable de partir en tournée sans nouvel album, tout comme de patienter jusqu'à son Stade de France sans rien sortir de nouveau. Il y a donc de très fortes chances pour voir un album de PLK débarquer dans les prochains mois, même si rien n'a encore été annoncé officiellement.