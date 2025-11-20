PLK s'ajoute à la programmation des Ardentes 2026

Polak rejoint la programmation de ce qui va être un des plus gros line-up rap de l'année 2026.

On est encore en hiver et la saison des festivals est assez lointaine, mais ça commence à s'agiter sérieusement du côté des organisateurs, qui veulent faire le plein de stars pour la programmation de leur évènement. Et aux Ardentes, les choses avancent bien, puisque des premiers noms ont été annoncés dans la journée d'hier : Aya Nakamura, Future et les Black Eyed Peas seront de la partie. Et désormais, c'est PLK qui vient s'ajouter à une programmation qui s'annonce très alléchante.

PLK sera sur scène aux Ardentes le 5 juillet 2026, et là encore, la billetterie ouvrira le vendredi 21 novembre à 11h (demain). Soyez vifs là encore, car on parle d'un artiste qui a rempli deux Stades de France en un clin d'œil. Clairement, en 2026, PLK va prendre une dimension supplémentaire sur scène, il va falloir qu'il mette le paquet niveau scénographie mais on lui fait confiance là-dessus.

On se souvient d'ailleurs de la fois où il s'était pété le doigt en plein concert et qu'il avait continué à foutre le feu, comme si de rien n'était. On espère qu'en 2026 il va avoir autant d'énergie, car il lui en faudra pour assurer ses énormes shows prévus tout au long de l'année !