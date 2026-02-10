PLK annonce son nouvel album "Grand Garçon" avec un incroyable teaser

Ça y est, le prochain album de PLK est officiellement annoncé, et le rappeur a dévoilé un teaser de grande qualité pour son projet à venir.

PLK va sans aucun doute faire partie des artistes qui vont rythmer l'année 2026 du rap français. Car le rappeur du 92 a fait de grandes annonces pour cette année, à commencer par ses deux concerts au Stade de France prévus pour le mois de septembre. Mais aussi sa participation au festival Les Ardentes, qui risque de faire pas mal de bruit. Forcément, quand on annonce autant de dates, la logique veut que le rappeur sorte un album, et c'est exactement ce qu'il va faire : "Grand Garçon" arrive bientôt, Polak vient de l'annoncer.

Et comme souvent avec PLK, qui a clairement franchi un cap artistiquement depuis "Enna", cette annonce est faite avec la manière, puisqu'il a posté un sacré teaser sur ses réseaux sociaux, accompagné d'un long post Instagram dans lequel il affirme donc que cet album s'appellera "Grand Garçon" et qu'il sortira le 13 mars prochain. Avec ça, on a donc la vidéo, dans laquelle on voit le rappeur à différentes étapes de sa vie, notamment bébé, dans les bras de sa mère, qui lui fait un discours pour tenter de lui expliquer la vie. Puis plus grand, faisant face aux soucis de la vie d'adulte : la violence, les bagarres, les forces de l'ordre, les potos qui s'en vont.

Une vidéo assez bien réalisée, avec une tension palpable, à voir comment cet univers va être retranscrit sur l'album même si on en connait déjà un titre, "Bleu & rouge", sorti il y a quelques jours. La tracklist de l'album a également été dévoilée par PLK à la fin de la vidéo, ainsi que la liste des featurings, plutôt prometteuse : Jolagreen23, mais aussi Theodora et La Rvfleuze, pour la nouvelle génération. Et également Infinit, Limsa d'Aulnay, et STI pour les plus anciens. Du kickage, de la plume, de l'ambiance, un peu de tout donc, pour cet album qui s'annonce varié et qu'on a hâte de découvrir !