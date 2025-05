A$AP Rocky veut être le prochain James Bond

Il risque d'y avoir un peu de concurrence pour le poste...

Les rappeurs vont être de plus en plus nombreux à arriver au cinéma, soit par le grand écran, soit par des séries à succès. Ils peuvent dire merci à des gars comme LL Cool J, Common, Ice Cube, 50 Cent et quelques autres qui ont ouvert la voie. Car aujourd'hui, il n'est plus rare de voir des rappeurs débarquer dans de grosses productions, et forcément, ils sont plusieurs à assumer de plus en plus leurs ambitions dans ce domaine. Pour A$AP Rocky, en revanche, son ambition risque de rester inassouvie un bout de temps : le gars veut carrément être le prochain James Bond !

Dans une récente interview pour le magazine Variety, A$AP Rocky, compagnon de Rihanna avec qui il attend d'ailleurs un troisième enfant, a en effet déclaré qu'il voulait apparaître dans plus de films d'action, après avoir effectué quelques cascades sur le tournage du film "Highest 2 Lowest". Il est même allé plus loin, en affichant son envie d'incarner James Bond dans les prochains films de la franchise.

Je suis chaud pour tout. Je pense que je dois être le nouveau James Bond noir. Genre, pourquoi pas ? Si je me tue à la salle, je serai en forme. Pour l'instant, je suis en mode papa vous devez me donner encore quelques mois.

Mais ce n'est pas tout : le rappeur a aussi affirmé qu'il voulait apparaître dans des films plus familiaux :

Je veux faire quelque chose pour mes enfants. Tout le monde fait des trucs du style 'Moi, moche et méchant', ou 'Bob l'Eponge', ou des trucs comme ça. Je veux faire un vrai film Dreamworks ou Pixar, comme Soul.

A$AP Rocky a également révélé qu'il avait auditionné pour incarner Lando Calrissian dans les films "Star Wars" sortis récemment, mais que son audition était à chier et que Childish Gambino l'avait largement devancé.

On est content de voir que le boug a une énorme ambition et un vrai désir de réussir au cinéma, même si on aurait préféré une date de sortie pour son album. Cependant, en ce qui concerne James Bond tout du moins, on pense qu'A$AP Rocky est encore loin du compte. D'autant que la succession de Daniel Craig n'a toujours pas eu lieu et on se demande bien qui va pouvoir incarner l'agent secret dans le futur, avec des rumeurs qui tournent autour d'Idris Elba depuis des années sans que rien ne soit jamais confirmé.