Snoop Dogg, le "slur merchant", persona non grata en Australie

La légende du rap américain Snoop Dogg est au cœur d’une polémique en Australie. Plusieurs politiques demandent son exclusion du show de la finale de l’AFL, prévue en septembre 2025.

Le 27 septembre prochain se joue la "grand finale" d'AFL (football australien) à Melbourne et à l'instar du Superbowl américain, des artistes se produisent devant les spectateurs. L'année dernière ce sont Katy Perry, Tina Arena et Mike Brady qui ont enflammé le "Melbourne Cricket Ground". Pour cette édition, la ligue australienne a invité la superstar américaine Snoop Dogg à monter sur scène. Cependant le rappeur ne fait pas l'unanimité et en particulier du côté du gouvernement australien.

C’est la sénatrice écologiste Sarah Hanson-Young qui a ouvert le feu, dénonçant l’invitation du Californien. Selon elle, il est absurde de donner deux millions de dollars à un "slur merchant" (marchant d'insultes) "pour qu'il joue sa musique misogyne et homophobe" sur le territoire australien. Si la politicienne milite fermement contre la présence du rappeur et insiste sur l'importance de représenter la musique australienne à l'événement, ce n'est pas le cas du président de l'AFL, Andrew Dillon :

"Il est également important de rappeler que nous avons engagé Snoop Dogg en 2025 pour la personne qu'il est aujourd'hui. Il a parlé publiquement de son passé, il a changé, et aujourd'hui, il est grand-père, philanthrope, il contribue à la réinsertion des jeunes et est un artiste international qui s'est produit au Super Bowl et à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques."

Mais l'affaire ne faiblit pas en Australie, d'autant plus alimentée par la récente sortie jugée homophobe du Doggfather autour du film Lightyear. Entre partisans de la liberté artistique et les défenseurs de l'image que souhaite renvoyer le sport australien, la question divise profondément. Une chose est sûre : le débat autour de Snoop Dogg risque de rester un moment au centre des tensions.