Snoop Dogg au cœur d’une polémique : la communauté LGBTQIA le met mal à l'aise

Snoop Dogg crée la controverse après des propos visant la communauté LGBTQIA déclenchant une vague de réactions sur les réseaux sociaux.

Dans l’épisode du 20 août du podcast It’s Giving, Snoop Dogg s’est confié sur son malaise face à la représentation LGBTQIA dans les films destinés aux enfants. Il a notamment évoqué une scène de Lightyear (2022) où un personnage féminin est montré en couple avec une autre femme élevant un enfant. Lors de la projection avec son petit-fils, ce dernier a interrogé : "Papa Snoop, comment elle peut avoir un bébé avec une femme ? C’est une femme !", une question qui n’a pas plu au rappeur. Il a confié ne pas savoir comment répondre à cette question, abandonnant la discussion sur un "chut" et des popcorns.

"Ça m’a foutu en l’air. Maintenant j’ai peur d’aller au cinéma (…) Je ne suis pas venu pour ça putain, je suis juste venu pour regarder ce foutu film", a-t-il lancé, jugeant troublant de "mettre les gens dans des situations pour lesquelles ils n’ont pas de réponse", surtout à un âge où les questions fusent.

Les propos de Snoop n’ont pas tardé à déclencher une avalanche de réaction sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes et militants LGBTQIA ont dénoncé un discours jugé rétrograde. Certains ont rappelé que la représentation LGBTQIA dans les médias jeunesse reste très limitée et qu’elle joue un rôle important dans la normalisation et l’inclusivité. Sur X nous pouvons lire : "Être mal à la l’aise ne justifie pas de réduire la visibilité de certaines communautés", "Deux femmes qui se font des câlins ça lui fait peur, mais pour trainer avec un pédophile et raciste et chanter son inauguration ça le dérange moins ?".

À l’inverse, quelques fans ont pris la défense de Snoop Dogg, estimant qu’il exprimait simplement une inquiétude parentale face à des sujets complexes pour les enfants.

Ophélie Ruffini