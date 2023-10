Kery James : pourquoi il veut quitter la France

Le rappeur a donné ses raisons, et elles peuvent se comprendre.

La carrière de Kery James a été couronnée de succès, et le rappeur continue encore d'empiler les réussites, avec la sortie récente de "Banlieusards 2" (fin septembre), son film qui a terminé au top des tendances Netflix. Une saga qui pourrait bien avoir encore une suite, comme l'artiste l'a annoncé lui-même lors de son passage à Générations, et une suite qui arriverait plutôt rapidement. Au vu des succès des deux premiers volets, on espère que l'ancien trouvera peut-être des financements et des sponsors qui l'aideraient à mettre en place tout ça.

Mais en attendant, ce moment, Kery James continue sa tournée des médias, et il est notamment passé chez le Chairman dans son émission OuiHustle, où il s'est confié sur sa volonté de quitter la France dans un futur plus ou moins proche. "Moi je compte m’installer en Afrique. Je pense au Sénégal. Parce que déjà, la France est devenue un pays très difficile à vivre. Surtout quand on a une certaine couleur de peau. Quand on a une certaine foi. Et puis, les raisons qui ont amené nos parents à immigrer en France, elles ne sont peut-être pas valables aujourd’hui. Si aujourd’hui ils devaient immigrer, je ne pense pas qu’ils immigreraient en France. Oui, je pense partir et je comprends ceux qui ont fait ce choix", affirme le rappeur.

Des déclarations qui ne sont pas surprenantes. Pour commencer, le Sénégal est aussi une terre d'accueil, et le mot "Teranga" souvent associé au pays signifie d'ailleurs "hospitalité". Et ensuite, il faut bien avouer que le climat s'est extrêmement tendu en France depuis plusieurs années déjà, avec une atmosphère de défiance vis-à-vis de l'islam, religion pratiquée par Kery James. Où qu'il aille, on lui souhaite en tout cas de trouver la paix, c'est le plus important.