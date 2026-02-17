Drake explose un record sur Spotify qui ne sera jamais égalé par personne

Alors qu'il est plutôt en fâcheuse posture depuis deux ans, Drake continue de faire tomber les records de l'industrie musicale les uns après les autres. Spotify, c'est son jardin.

Cela fait maintenant presque 3 ans que Drake n'a pas sorti un album solo digne de ce nom, et pour une star d'une telle envergure, dans cette époque où tout va si vite, c'est extrêmement long. Il faut dire aussi qu'il a essuyé une cuisante défaite lors de son clash face à Kendrick Lamar, et que ça a forcément changé ses plans pour l'avenir. Alors qu'il se prépare à sortir son album "Iceman", dont on n'a plus de nouvelles dernièrement, le canadien continue de faire pleuvoir les records sur Spotify.

On savait déjà que Drake avait fait de Spotify sa maison. Clairement, il est l'artiste rap qui est le plus écouté sur la plateforme depuis plus d'une décennie et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Il vient de battre un record qui ne sera probablement jamais battu par aucun autre artiste, en tout cas ça paraît très improbable : il est le premier artiste de l'histoire à avoir 300 morceaux qui ont dépassé les 100 millions de streams sur Spotify. Si on fait une moyenne de 15 morceaux par album, c'est comme s'il avait 20 albums entiers avec chaque morceau à plus de 100 millions de streams.

C'est tout simplement énorme, et pas sûr qu'un autre artiste puisse un jour se hisser à cette hauteur. On conseille à Drake de bien savourer ce succès, car la sortie de son album "Iceman" va probablement se passer beaucoup moins bien que ses précédentes sorties solo. Déjà, parce qu'appeler son album "Iceman" au moment où l'ICE fait des ravages aux USA, ça risque de déclencher une vague de trolling sur les réseaux sociaux. Et ensuite, parce que les fans hardcores de Kendrick ne le laisseront probablement jamais tranquille...